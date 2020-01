កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះ ខ្សែភាពយន្តកូរ៉េរឿង “Parasite” បានឈ្នះពានរង្វាន់ Golden Globe ជាខ្សែភាពយន្តភាសាបរទេសល្អបំផុត ដោយបានក្លាយជាភាពយន្តកូរ៉េដំបូងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឈ្នះពានរង្វាន់ពីកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកដែលមាន​អាយុកាល ៧៧ ឆ្នាំមួយនេះ។

ក្នុង​នោះភាពយន្តកូរ៉េ​មួយ​នេះ​បាន​យក​ឈ្នះ​បេក្ខភាព​កំពូល​ៗ​មក​ពីប្រទេស​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ដូច​ជាភាពយន្តអាមេរិក “The Farewell” ភាពយន្ត​បារាំង “Les Misérables” ភាពយន្ត​អេស្ប៉ាញ “Pain and Glory” និង ភាពយន្តបាំរាំងមួយទៀតរឿង “Portrait of a Lady on Fire”។

រឿង “Parasite” ដឹកនាំដោយលោក Bong Joon Ho គឺជារឿងប្រៀបប្រដូចអំពីវណ្ណៈគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។ វាបង្ហាញពីគ្រួសារក្រីក្រដែលបញ្ចូលខ្លួនទៅក្នុងជីវិតគ្រួសារអ្នកមាន។ ខ្សែភាពយន្តនេះបានចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅ ហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី ០៥ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២០នេះ វាត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា ជាខ្សែភាពយន្តល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំដោយក្រុមអ្នកវិភាគភាពយន្តជាតិ NFSC (National Society of Film Critics)។

តាមការចុះផ្សាយរបស់ Bloomberg ការឈ្នះពាននេះនឹង​បង្កើន​ឱកាស​ឲ្យ “Parasite” ក្លាយជាភាពយន្តអន្តរជាតិ​ល្អ​បំផុត​ក្នុងកម្មវិធី Oscar ខាង​មុខ​នេះ​ដែរ។

រឿង “Parasite” ត្រូវបានចែកចាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផលិតកម្មអាមេរិក Neon ។ រឿងនេះបានប្រមូលប្រាក់ចំនួន ១២៩,៧ លានដុល្លារពីការលក់សំបុត្រនៅលើពិភពលោក៕

ចុចអាន៖ រឿងរ៉ាវមិនគួរឱ្យជឿរបស់ឃាតករឆ្អឹងដែក Arnold មុនពេលជោគជ័យក្នុងជីវិត

ប្រែសម្រួល៖ សន្យា