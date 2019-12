ស្រមៃថា ​អ្នក​កំពុង​រត់ ម៉ារ៉ាតុង​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​អ្នក​នៅ​តាម​ផ្លូវ​ក្នុង​ទី​ក្រុង ញូវយ៉ក។ អ្នក​បាន​ទទួល​បាន​​ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​អស់​រយៈ​ពេល​មួយ​ឆ្នំាំ​ក្នុង​ការ​ត្រៀម​រត់​ម៉ារ៉ាតុង ទាំង​ហត់​ទាំង​អស់​កម្លាំង​ជា​មួយ​មនុស្ស​រាប់​រាប់​ម៉ឺន​នាក់ នៅ​ក្នុង​ការ​រត់​ប្រណាំង​ម៉ារ៉ាតុង។ នៅ​ចម្ងាយ​១៦​គីឡូ​អ្នក​បាន​ឃើញ​មិត្ត​ប្រុស​របស់​អ្នក​កំពុង​ឈរ​មើល​អ្នក អ្នក​បម្រុង​នឹង​និយាយ​សួស្ដី​ទៅ​កាន់​គាត់ ប៉ុន្តែ​គាត់​បែរ​ជា​លត់​ជង្គង់​ចុះ ហើយ​សុំ​អ្នក​រៀប​ការ​នៅ​ពាក់​កណ្ដាល​ម៉ារ៉ាតុង។

គូ​ស្នេហ៍​របស់​នាង Kaitlyn Curran បាន​ធ្វើ​រឿង​បែប​នេះ​ក្នុង​ពេល​នាង​រត់​ម៉ារ៉ាតុង។ លោក Dennis Galvin ដែល​ជា​គូ​ស្នេហ៍​នាង​បាន​សុំ​នាង​រៀប​ការ​នៅ​ពាក់​កណ្ដាល​ផ្លូវ​ម៉ារ៉ាតុង ពេល​នោះ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ជា​ខ្លាំង។ មាន​សារ​ព័ត៌មាន​របស់ CBS បាន​ផុស​វីដេអូ​នោះ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ដល់​អ្នក​លេង​នៅ​ក្នុង​បណ្ដាល​សង្គម​អ៊ីនធឺណេត។

ដោយ​សារ​តែ​វីដេអូ​នោះ​មាន​ការ​ចែក​រំលែក​ច្រើន ហើយ​មាន​សំនួរ​ចាប់​ផ្ដើម​សួរ​ថា តើ​វា​ល្អ​ឬ​មិន​ល្អ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ?

មាន​គេ​ឆ្ងល់​ថា​តើ​នាង​ពេញ​ចិត្ត​នូវ​អ្វី​ដែល​បុរស​ជា​គូរ​ស្នេហ៍​របស់​នាង​បាន​ធ្វើ​ឬ​ទេ? Kaitlyn បាន​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​កាន់​សំនួរ​ទាំង​នោះ​ថា នាង​ពិត​ជា​ពេញ​ចិត្ត​ហើយ​សប្បាយ​រីករាយ​ជា​មួយ​អ្វី​ដែល Dennis បាន​ធ្វើ។ វា​មិន​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​រត់​របស់​នាង​ទេ នាង​នៅ​តែ​បន្ត​រត់​ត​ទៅ​មុខ​ទៀត​បន្ទាប់​ពី​បុរស​ជា​គូ​ស្នេហ៍​បញ្ចប់​កិច្ចការ​ទាំង​អស់​នោះ ។

នេះ​ជា​ការ​យល់​ដឹង​ដ៏​ល្អ​ក្នុង​ពេល​អនាគត​របស់​បុរស​ជា​គូ​ស្នេហ៍​ក្នុង​ការ ជ្រើសរើស​ពេល​វេលា​ក្នុង​ការ​សុំ​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រលាញ់​រៀប​ការ​ដើម្បី​កុំ​ឱ្យ​ដូច​បុរស​ម្នាក់​នេះ​ទៀត។ នេះ​អាច​និយាយ​បាន​ថា​គាត់​សំណាង​ដែល​នាង​យល់​ព្រម ចុះ​ប្រសិន​បើ​នាង​មិនព្រម ព្រោះ​បាន​មក​កាត់​ការ​ខិតខំ​ប្រឹង​ប្រែង​របស់​នាង៕

this guy jumped the barrier and proposed to his girlfriend at mile 16 of the nyc marathon

MILE 16 IS NOT THE FINISH

proposals mid race cannot be a thing no no no nopic.twitter.com/tgPhncGxzQ

— Cross Country Probs (@CrossProb) November 6, 2018