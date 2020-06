អ្វីជា Pinterest? វាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះ?

Pinterest ជា App មួយដែលបានសម្ភោធជាផ្លូវការកាលពីខែមករា ឆ្នាំ ២០១០។ វាប្រើក្នុងបណ្តាញសង្គមដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាន បទពិសោធន៍ និងការស្វែងរកគំនិតសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗ។ កម្មវិធី App នេះ អាចធ្វើការទាញយកមកប្រើប្រាស់បានទាំងលើទូរសព្ទ ថេប្លេត និងកុំព្យូទ័រ ឬប្រើប្រាស់តាមវេបសាយផ្ទាល់ក៏បាន (pinterest.com) ។

ទាំងនេះជាអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលអាចទាញយកមកពី Pinterest៖

១. Pinterest ប្រើក្នុងការរកនូវអ្វីដែលថ្មី ដោយមានការផ្តល់ជូននូវលីង (Link) អត្ថបទ រូបភាព ព្រមទាំងវីដេអូរាប់លានដែលយើងអាចស្វែងរកបាន ជាពិសេសគឺគំនិតនៃ DIY (Do it Yourself) ។

២. Pinterest អាចឲ្យយើងបង្កើតគណនីផ្ទាល់ខ្លួន និងអាចឲ្យយើងជ្រើសរើសប្រធានបទដែលយើងចូលចិត្ត ធ្វើការបង្កើតជា Board ឬអាចនិយាយបានថា វាជាបណ្តុំឯកសារដោយឡែកៗក៏បាន ហើយអាចឲ្យយើង Pin រាល់ការបង្ហោះផ្សេងបាន ក៏ដូចជាការបង្ហោះរបស់យើងផ្ទាល់មកទុកក្នុង Board ផ្ទាល់ខ្លួនបានទៀតផង។

៣. Pinterest Board អាចឲ្យយើងកំណត់ Board ដែលមានភាពឯកជន និង Board ដែលអាចឲ្យយើងចូលទៅចែករំលែកតៗគ្នាក៏បាន ។

៤. Pinterest ប្រើសម្រាប់ការសិក្សាភាសាបានផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ បើយើងចង់រឿនភាពចិន យើងអាចស្វែងរកដោយសរសេរថា HSK Chinese Level 1។ អ៊ីចឹង! នឹងមានឯកសារដែលពាកព័ន្ធរាប់ពាន់ ក៏ដូចជាគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតដែលធ្លាប់បានចែករំលែកពីភាសានេះ។ ដូច្នេះហើយយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ការបង្ហោះទាំងអស់នោះដើម្បីសិក្សាដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយស្រួល។

៥. Pinterest Interface (ផ្ទៃនៃកម្មវិធី)​​​ រៀបបានស្អាត មានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការរៀបចំឯកសារ ជាពិសេសគឺការស្វែងរកព័ត៌មានអ្វិមួយ វាមិនរញ៉េញ៉ៃដូចហ្វេសប៊ុកឡើយ។

៦. Pinterest ក៏ជាកម្មវិធីសម្រាប់អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ ឯកទេសក្នុងការងារអ្វីមួយៗរួមមាន ការបង្កើតការច្នៃប្រឌិតថ្មី ការធ្វើមុខម្ហូប ការតុបតែងហាងឬផ្ទះ ការលក់ផលិតផល របៀបនៃការស្លៀកពាក់ អ្នកឌីហ្សាញឬការងារផ្សេងៗទៀត ដែលយើងអាចប្រើវាដើម្បីទាក់ទាញអតិជនប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ពួកគេ ឬដើម្បីទិញផលិតផលជាដើម ។

៧. Pinterest ក៏មាននូវរបារដំណឹងសម្រាប់ផ្តល់ដំណឹង និងក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមឈែត រវាងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញនេះដូចគ្នាបានផងដែរ ។

៨. Pinterest ជាកម្មវិធី AI មួយដែលអាចទាយដឹងពីចំណូលចិត្តរបស់យើង ដោយការសិក្សាយោងទៅតាម Board និងប្រធានបទដែលយើងធ្លាប់ស្វែងរកពីមុន៕

ប្រែសម្រួល៖ សន្យា

ប្រភព៖ All about Pinterest

