ប្រទេសក្រីក្របំផុតទាំង ១០ នៅលើពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០

យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិក USA today ប្រទេសទាំង ១០ ដែលស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រីក្របំផុតនៅលើពិភពលោកឆ្នាំ ២០២០រួមមាន៖

-លីបេរីយ៉ា (Liberia) ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ៧១០ ដុល្លារ

-សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល (The Central African Republic) ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ៧៣០ ដុល្លារ

-ប៊ូរុនឌី (Burundi) ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ៧៧០ ដុល្លារ

-សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ (The Democratic Republic of the Congo) ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ៨៧០ ដុល្លារ

-នីហ្សេ (Niger) ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ៩៩០ ដុល្លារ

-ម៉ាឡាវី (Malawi) ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ១១៨០ ដុល្លារ

-ម៉ូសំប៊ិក (Mozambique) ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ១២០០ ដុល្លារ

-សៀរ៉ាឡេអូន (Sierra Leone) ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ១៤៨០ ដុល្លារ

-ម៉ាដាហ្គាស្ការ (Madagascar)ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ១៥១០ ដុល្លារ

-កូម័រ (Comoros) ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ១៥៧០ ដុល្លារ៕

ប្រែសម្រួល៖ សន្យា

ប្រភព៖ WPR

