​ភ្នំពេញ​ ៖ អ្នក​ជំនាញ​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​បាន​ចាត់​ទុក​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​« PropertyGuru Cambodia Property Awards»​ជា​យុទ្ធនាការ​ទីផ្សារ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​សក្ដានុពល​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​កម្ពុជា​ទៅកាន់​អតិថិជន​ក្នុងស្រុក និង​ក្រៅ​ប្រទេស​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​។

​លោក សន ស៊ា​ប អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន Key Real Estate Co Ltd​បាន​មានប្រសាសន៍ថា​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់ Pro pertyGuru Cambodia Property Awards នៅតែ​ជា​យុទ្ធនាការ​ទីផ្សារ​ដ៏​ល្អ​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​នូវ​ឱកាស​សម្រាប់​គម្រោង​នានា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​កិត្តិសព្ទ​របស់​ខ្លួន​ទៅកាន់​អតិថិជន ​ក្នុងស្រុក​និង​ក្រៅ​ប្រទេស​បាន​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ​។

​ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​កិច្ចពិភាក្សា​តុ​មូល​ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២០​នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន​ខេ​មា​ឡា​ប៉ុស្តិ៍​ លោក​បាន​បន្ត​ថា​ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់ PropertyGuru នឹង​បាន​ចូល​រួម​ចំណែក​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ជួយ​អភិវឌ្ឍ​ទីផ្សារ​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ថែមទៀត​ខណៈ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​កម្ពុជា នៅតែ​កំពុង​មាន​សក្ដានុពល និង​មានឱកាស​ច្រើន​។

​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​អចលនទ្រព្យ​ដ៏​មាន​កិត្យានុភាព​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី PropertyGuru Cambodia Property Awards លើក​ទី​៥​ នឹង​វិល​ត្រឡប់​មក​ម្តង​ទៀត​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ បន្ទាប់ពី​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​៤​ឆ្នាំ​ជាប់​គ្នា​។

យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន កម្មវិធី​នេះ​បាន​បើក​ចុះឈ្មោះ​បេក្ខភាព​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩ ​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០២០ បិទ​បញ្ជី​បេក្ខភាព ថ្ងៃ​ទី​០៣ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០២០ បិទ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​អ្នកចូលរួម​ថ្ងៃ​ទី​២០-៣០ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០២០ ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ទីតាំង​ផ្ទាល់​ថ្ងៃ​ទី​០៤ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០២០ ធ្វើ​សេចក្ដី​វិនិច្ឆ័យ​ចុងក្រោយ​ថ្ងៃ​ទី​០៥ ​ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២០ កម្មវិធី​ពិសា​ភោជនាហារ​ពេល​ល្ងាច និង​កម្មវិធី​ប្រគល់​ពានរង្វាន់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ហើយ​ថ្ងៃទី​២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២០ កម្មវិធី​ប្រកួត​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​នៅ​ទីក្រុង​បាងកក ប្រទេស​ថៃ​។

​បុគ្គល​ល្បី​ៗ និង​អ្នក​ជំនាញ​ជាន់ខ្ពស់​ក្នុង​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​ប្រចាំ​តំបន់​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ថា នឹង​វិល​មក​ចាប់អារម្មណ៍​ជាថ្មី​ចំពោះ​ប្រទេស​កម្ពុជា​បន្ទាប់ពី​ទទួល​ជ័យជំនះ ក្នុង​រដូវ​កាល​ទី​១៤ នៅ​ក្នុង​វគ្គ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់ PropertyGuru Asia Property Awards ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី​។

​ក្រុមហ៊ុន​ Urban Hub (Cambodia) Co., Ltd ទទួល​បាន​នូវ​កិត្តិនាម​ដ៏​ល្បីល្បាញ​ដែល​អ្នកដទៃ​ប្រាថ្នា​ចង់បាន​ចំពោះ​ការអភិវឌ្ឍន៍​ខុន​ដូ​ដ៏​ល្អផ្ដាច់គេ​នៅ​តំបន់​អាស៊ី​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី ដែល​បាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើឡើង​នៅ​ទីក្រុង​បាងកក​កាលពី​ខែ​វិច្ឆិកា ​កន្លង​ទៅ​នេះ​។ ម្ចាស់​ជយលាភី​មួយ​ក្នុងចំណោម​ម្ចាស់​ជយលាភី​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់ PropertyGuru Cambodia Property Awards ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៩ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា គឺ​ក្រុមហ៊ុន Urban Hub (Cambodia) Co., Ltd បាន​ឈ្នះ​ពានរង្វាន់​អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​ខុន​ដូ​ដ៏​ធំជាងគេ​បំផុត​ទាំង​ប្រាំពីរ​នៅក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​ដោយមាន​កិត្តិនាម​ជា​គម្រោង​ភូមិ​ទីក្រុង​។​

​អ្នកស្រី Catherine Chan​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន Urban Hub (Cambodia) Co., Ltd. បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា​ការ​ឈ្នះ​ពានរង្វាន់​អភិវឌ្ឍ​ខុន​ដូ​ល្អ​បំផុត​ ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី​នេះ ជា​មោទនភាព​សម្រាប់​ប្រទេស​និង​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​នៅ​កម្ពុជា​។​លោកស្រី​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បន្ត​ខិតខំ​អភិវឌ្ឍ​ថែមទៀត​ដើម្បី​មុខមាត់​ប្រទេស​កម្ពុជា​។

​លោក Jules Kay នាយក​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់ PropertyGuru Asia Property Awards​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់ PropertyGuru Cambodia Property Awards បាន​មានប្រសាសន៍ថា​កាលពី​ឆ្នាំមុន កម្មវិធី​ ផ្រឹ​ភើ​ធី​ហ្គូ​រូ បាន​ស្វា​គម​ភ្ញៀវកិត្តិយស​ចំនួន ៣៧០ នាក់ ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​កម្មវិធី​ពិសា​ភោ​ជ​នា​អាហារ​ពេល​ល្ងាច​ដ៏​ធំ​អស្ចារ្យ និង​កម្មវិធី​ប្រគល់​ពានរង្វាន់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​រៀបចំឡើង​ដោយ PropertyGuru ។​PropertyGuru បាន​ផ្ដល់​ពានរង្វាន់​ចំនួន ចំនួន​៣៩ និង​ប័ណ្ណសរសើរ​ចំនួន​២៧ ជូន​ក្រុមហ៊ុន​ខ្មែរ និង​គម្រោង​នានា​ជាច្រើន​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។

​លោក​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​កម្ម​វិធី​ពានរង្វាន់ PropertyGuru’s Asia Property Awards ដែល​បាន​បង្កើតឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​២០០៥ គឺជា​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​អចលនទ្រព្យ​កម្រិត​ខ្ពស់​បំផុត និង​មាន​កិត្យានុភាព​ដ៏​ល្បីល្បាញ​ប្រចាំ​តំបន់​។ កម្មវិធី​ពានរង្វាន់ Asia Property Awards ត្រូវ​បាន​ទទួលស្គាល់​ជា​ស្លាក​សញ្ញា​តាម​ឧត្ដមភាព​វិស័យ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​។

​លោក​បាន​បន្ត​ថា​ជា​មួយ​នឹង​គណៈ​ជំនាញការ​វិស័យ​ឯករាជ្យ​ដ៏​ជំនាញ និង​អ្នកគ្រប់គ្រង​ដែល​បាន​ទទួល​ទំនុក​ចិត្ត​ខ្ពស់​បំផុត​ពានរង្វាន់​ពី​កម្មវិធី​នេះ​គឺ​តំណាង​ឲ្យ​មុខមាត់​ដ៏​មាន​កិត្យានុភាព​មិន​អាច​ប្រៀបផ្ទឹម​បាន ទៅលើ​ទំនុក​ចិត្ត យុត្តិធម៌ និង​តម្លាភាព​៕​

អត្ថបទ៖ សំអឿន​