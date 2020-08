ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ សូមធ្វេីការច្រានចោលទាំងស្រុងនូវការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន​ Cambodia Daily ដែលដាក់ចំណងជេីងថា​ “​Mystery in Cambodia over missing Covid-positive Chinese – The Cambodia Daily” និងការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន​ UCA News ដែលមានចំណងជេីងថា​ “Mystery in Cambodia over missing Covid-positive Chinese – UCA News” ដែលបាន​ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី១៧​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០​ កន្លងទៅនេះ។ នេះបើតាម​ប្រសាសន៍​លោកជំទាវ ឱ វណ្ឌឌីន តាមរយៈបណ្តាញសង្គម Telegram។

លោកជំទាវបន្ថែម​ថា ការចុះផ្សាយនេះ​ គឺជាការផ្សាយព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ​ និងមិនពិត​ ហេីយការដែលបានសរសេរថា ក្រសួងសុខាភិបាលព្រួយ​បារម្ភពីករណីជនជាតិចិនចំនួន​ ០៦នាក់​ដែលបានធ្វេីតេស្តវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ហេីយស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជា​ ជម្រុញមិនឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីរាយការណ៌របស់ក្រសួង ជូនសាធារណជន​ជាប្រចាំថ្ងៃ​ ក៏ជាព័ត៌មានមិនពិតដែរ។

ក្រសួង​សុខាភិបាល​ សូមគោរពបញ្ជាក់ជូនសាធារណជន​ និងសារព័ត៌មានទាំង​ពីរខាងលេីនេះថា៖​ ក្រសួងតែងតែចេញ​ផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីការរកឃេីញអ្នក​ វិជ្ជ​មានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ អ្នកព្យាបាលជាសះស្បេីយ​ និងអ្នកកំពុងនៅសម្រាកព្យាលបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ​ និងឯកជន​ ប្រកបដោយតម្លាភាព​ ដោយមិន​មានការ​លាក់លៀមអ្វីទាំងអស់​ ហេីយ​ក៏មិនមានការបាត់ករណីអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ។

ចំណែកឯករណីជនជាតិចិនទាំង​ ០៦នាក់​ដែលបានលេីកឡេីងនោះ​ គឺមិនមានភាពអាថ៌កំបាំងអ្វីនោះឡេីយ​ដោយ​ពួកគាត់ទាំង​ ០៦នាក់នេះ​ មានលទ្ធផលតេស្ត​ អវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ដែលមិន​មានភាពចាំបាច់ដែលត្រូវរាយការណ៌ជាសាធារណ:​ ដូចដែលក្រសួង​ មិន​បានរាយការណ៌នូវរាល់បុគ្គលដែលមាន​ លទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ តាំងពីចាប់ផ្តេីមមានការរកឃេីញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩​ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកម្ល៉េះ​ លេីកលែងតែអ្នកដែលត្រូវបានពិនិត្យព្យាបាលជាសះស្បេីយតែប៉ុណ្ណោះ។

ដោយសារមានការចុះផ្សាយធ្វេីឲ្យមានការយល់ច្រឡំ​ បង្កឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់លេីវិធានការ​ និងការខិតខំរបស់ក្រុមការងារ​ទាំងថ្ងៃទាំងយប់នោះ ក្រសួងសុខាភិបាល​ សូម​ ជម្រាបបញ្ជាក់ជូនផងដែរថា​ ជនជាតិចិនទាំង​ ០៦នាក់នេះ​ គឺពេលមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី២៣​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២០​ កន្លងទៅ​ ក្រុមការងារអន្តរវិស័យ​ ដែលមានក្រុមការងារក្រសួង​សុខាភិបាលផងដែរនោះ​ បានខិតខំបំពេញភារកិច្ចបានយ៉ាងហ្មត់ចត់​ រហូតដល់រំលងអាធ្រាត្រដោយមិនទាំងបានសម្រាកផងនោះ​ បានធ្វេីតេស្តពួកគាត់ពេលមកដល់ភ្លាម​ និងឲ្យពួកគាត់នៅដាច់ដោយឡែកនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ ដេីម្បីរងចាំលទ្ធផល​ ហេីយបន្ទាប់មក​ ក៏ទទួលបានលទ្ធផល​មានភាពមិនច្បាស់លាស់​ និងដោយមានកិច្ចសហការល្អពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជា​ ក្រុមការងារបានចាត់ចែងដេីម្បីធ្វេីតេស្តសារឡេីងវិញ​ ដែលជាលទ្ធផលនៃការធ្វេីតេស្តលេីកទីពីរ​នៅថ្ងៃទី២៦​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០ ផ្តល់ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា​ ជនជាតិចិនទាំង​ ០៦នាក់នោះ​ មិនមានផ្ទុកនៅវីរុសកូវីដ-១៩​ នោះឡេីយ​។

នៅថ្ងៃទី២៧​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២០​ តេស្តលេីកទី៣​ ក៏បានធ្វេី​ឡេីងទៀត​ ដោយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន​ និងបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ ទៅបន្តធ្វេីចត្តាឡីស័កនៅតាមទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគាត់ក្រោមការតាមដានរបស់ក្រុមការងារ​ និងការជួយសហការ​ពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជា។ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី៥​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០ ពួកគាត់ទាំង​ ០៦នាក់នេះ​ មិនមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩​ នោះឡេីយ​ ហេីយតេស្តលេីកទី៤​ ក៏បានធ្វេី​ឡេីង​បន្ថែមទៀត ដោយទទួលបាន​លទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុស-១៩​ ដែរ។

ដូច្នេះ​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ សូមច្រានចោលទាំងស្រុងនូវការចុះផ្សាយព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន​កាំបូឌាដេលី​ និង​ USC News ខាងលេី​ ដែលបានលេីកឡេីងផ្ទុយពីការពិត​ទាំងស្រុង​ ហេីយក្រសួង​ ក៏មិនដែលបានបញ្ជាក់ជូន​ ឫផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជនជាតិចិនទាំង​ ០៦នាក់​ និងការបារម្ភរបស់ក្រសួង​ ឫខ្លឹមសារព័ត៌មានទៅសារព័ត៌មានទាំងពីរខាងលេីនេះ​ នោះដែរ​។

ក្រសួង សូមអំពាវនាវ​ ដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់​ ចូលរួមសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល​ ដេីម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតប្រាកដ​ សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវ​ ចៀសវាងធ្វេីឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ក្នុងសង្គម​ ដោយសារ​តែព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់​ មិនពិត​ ឫចេះតែសរសេរលេីកឡេីងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់​ ឫមិនដឹងរឿងពិតនៃហេតុការណ៌​ ដែលអាចធ្វេីឲ្យប៉ះ​ ពាល់ដល់កិត្តិយស​ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសង្គម​ និងប្រទេសជាតិផងដែរ។

ក្រសួងសុខាភិបាល​ ស្នេីសុំឲ្យមានការកែតម្រូវនូវការចុះផ្សាយព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានកាំបូឌាដេលី​ និង​ USC News ស្តីពីករណីជនជាតិចិនទាំង​ ០៦នាក់​ ដូចក្រសួងបានបញ្ជាក់ជូនខាងលេីនេះ​ស្រាប់។ អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលេី​ សូមសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាប​ និងចូលរួមលុបបំបាត់ព័ត៌មានមិនច្បាស់លាសល​ ព័ត៌មានមិនពិត​ ព័ត៌មានខុស​ ឫព័ត៌មានប្រឌិត​ ដេីម្បីរក្សាសេចក្តីថ្លៃ​ ថ្នូរក្នុងសង្គម​ និងមិនមានភាពចលាចលក្នុងសង្គមផងដែរ។

សម្រួល​៖ជលសា