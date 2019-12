រសជាតិបទពិសោធន៍ដ៏ស្ញប់ស្ញែងបំផុតនៃ “ពិភពរូបភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះ” ពីកំពូលទូរទស្សន៍ SAMSUNG QLED 8K ស៊េរី (Q900R)!

ភ្នំពេញ ៖ ខ្ញុំហ៊ាននិយាយបានថា លោកអ្នក ឬក៏អតិថិជនទាំងអស់ដែលធ្លាប់បានឃើញ និងទស្សនារូបភាព ឬក៏វីដេអូដែលចេញពីអេក្រង់ទូរទស្សន៍ SAMSUNG QLED 8K ស៊េរី (Q900R) នៅតាមហាងចែកចាយផលិតផល សាមសុង ឬក៏តាមរយៈបណ្តាញសង្គមនានាប្រាកដជាមិនអស់ចិត្ត

និងងឿងឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុន សាមសុង អាចបង្កើតនូវបច្ចេកវិទ្យាដ៏មហិមារ និងមហស្ចារ្យបែបនេះបាន!

ប្រាកដណាស់ក្រុមហ៊ុន សាមសុង ពិតជាអាចធ្វើអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នាមិនអាចធ្វើបាន និងនឹកស្មានមិនដល់! ជាក់ស្តែងសម្រាប់លោកអ្នកដែលតែងតែដើរទាន់នូវការអភិវឌ្ឍន៍របស់បច្ចេកវិទ្យានោះលោកអ្នកគួរតែមកទទួលយករសជាតិនូវរបកគំហើយដ៏អស្ចារ្យនេះ! បច្ចេកវិទ្យារបស់ SAMSUNG QLED 8K ស៊េរី (Q900R) គឺពិតជាបានរុញច្រានយើងទាំងអស់គ្នាឱ្យក្រេបយកបទពិសោធន៍នៃពណ៌រូបភាព និងវីដេអូកម្រិត 8K ពិតៗជំនាន់ចុងក្រោយបំផុត និងគ្មានគូប្រៀបក្នុងពិភពលោកនៅពេលនេះប្រាកដមែន!

ខាងក្រោមនេះគឺជាមុខងារ និងបច្ចេកវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃក្រុមហ៊ុន សាមសុង ដែលបង្កើត និងបំពាក់ជាមួយកំពូលទូរទស្សន៍ដ៏ល្អឯក Samsung QLED 8K ស៊េរី (Q900R)៖

* Quantum Processor 8K

ជួយឱ្យកម្រិតពណ៌ និងកម្រិតរូបភាព និងពន្លឺមានភាពកាន់តែច្បាស់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះបំផុតក្នុងកម្រិត 8K ពិតៗតែម្តង!

* Real 8K Resolution

ទោះបីជាលោកអ្នកយកភ្នែកដាក់ឱ្យជិត ឬជាប់អេក្រង់ទូរទស្សន៍យ៉ាងណាក៏ដោយក៏រូបភាពនៅតែម៉ដ្ឋមិនបែក ឬព្រាលឡើយ! ពិតជាមិនគួរឱ្យជឿពិតមែន…!

* 8K AI Upscaling

ទោះជារូបភាព ឬវីដេអូនក្នុងកម្រិត 1080 ឬ 4K ក៏អាចដុសខាត់ និងបង្ហាញចេញក្នុងកម្រិត 8K ដូច Footage 8K ដើមបានដែរ!

* Quantum HDR 4000

ធ្វើឱ្យកម្រិត HDR (High Dynamic Range) លោតរហូតដល់ 4000 ដែលអាចធ្វើឱ្យរូបភាពដែលបញ្ចេញមកកាន់តែច្បាស់ កាន់តែលម្អិតជាទីបំផុត (Super Details) !

* Q Style

ជាបច្ចេកវិទ្យា No Gap Wall-Mount ចុងក្រោយដែលអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្ទៃជញ្ជាំងរាបស្មើល្អឥតខ្ចោះ មិនធ្វើឱ្យចង្អៀត ឬត្រូវចំណាយថវិកាបន្ថែមទៀតដើម្បីទិញតុតាំងឡើយ!

* One Connect & invisible

មិនថារន្ធ USB, HDMI…, ឬ អ្វីផ្សេងៗទៀតក្នុងការបញ្ជូនរូបភាពតាមរយៈប្រអប់នេះតែមួយគត់! ដូច្នេះវាមើលទៅគឺមានរបៀបរៀបរយមែនទែន!

* Ambient Mode (Magic Screen)

ជាបច្ចេកវិទ្យាដែលបំលែងកញ្ចក់អក្រង់ទូរទស្សន៍ឱ្យទៅជាផ្ទាំងបង្ហាញផ្សេងៗ ឬក៏ជាផ្ទាំងគំនូរដ៏វិចិត្រទាក់ទាញស្អាត ប្លែកភ្នែក ឡូយ…!

* Air Play Connection

អាចឱ្យកម្មវិធី Airplay របស់ IOS ក្នុងទូរស័ព្ទ ឬ ឧបករណ៍ដទៃទៀតបង្ហាញទៅកាន់អេក្រង់ដ៏ធំ ភ្លឺច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរ។

និយាយរួមទៅបើទោះជាខ្ញុំនិយាយរ៉ាយរ៉ាប់យ៉ាងណាក៏មិនអស់ពីភាពអស្ចារ្យ Samsung QLED 8K ស៊េរី (Q900R) នេះបានដែរ! ហើយលោកអ្នកក៏ធ្លាប់គិតដូចខ្ញុំដែរថាឮគេនិយាយរាប់ម៉ឺនសែនដងក៏មិនស្មើនឹងបានឃើញ ឬប៉ះផ្ទាល់ម្តងដែរ! បើចង់ដឹងលម្អិតច្បាស់បន្ថែមអាចចូលទស្សនាតាម link នេះបាន៖



មានអតិថិជនយ៉ាងច្រើនបានសួរថាតើអាចរកជាវទូរទស្សន៍ Samsung QLED 8K (Q900R) បាននៅណា? លោកអ្នកអាចរកជាវបាននៅតាមហាងចែកចាយផលិតផល សាមសុង ដូចជា៖ ស៊ុនស៊ីម៉ិចកូ, KLD 3, ផ្សារទំនើប AEON, K4 និងហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក សាមសុង នានា ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមសាកសួរដោយផ្ទាល់តាមដេប៉ូចែកចាយរបស់ សាមសុង ទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ៖ 1800-203232 !

