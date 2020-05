​ភ្នំពេញ​ ៖ នាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន នៃ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា និង​គ្រឹះស្ថាន​បណ្ដុះបណ្ដាល IT Academy STEP Cambodia បាន​ចុះ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការយោគយល់​ស្ដីពី​ការ​ពង្រឹង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ និង​ពង្រីក​ការអនុវត្ត​គម្រោង Sister of code ដើម្បី​ពង្រីក​វិសាលភាព​ក្លឹប​សិក្សា​កូដ (Sister of Code) ទៅដល់​វិទ្យាល័យ​គោលដៅ​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​។

​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​នៃ​ការយោគយល់​ស្ដីពី​ការ​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និ ង​ពង្រីក​ការអនុវត្ត​គម្រោង Sister of code នេះ​បាន​ចុះហត្ថលេខា​រវាង លោក សុក ថា ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន និង​លោកស្រី Natalija Rodionova នាយក​គ្រប់គ្រង​គ្រឹះស្ថាន​បណ្ដុះបណ្ដាល IT Academy STEP​នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៩​ខែឧសភា​ឆ្នាំ​២០២០​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​ក្រោម​អធិបតីភាព​លោកស្រី គឹម សេដ្ឋា​នី រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា​។ អនុស្សរណៈ​នេះ ​ធ្វើឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​សំខាន់ៗ​ចំនួន​បី​យ៉ាង​ ១. សហការ​ចូលរួម​ពិគ្រោះ​យោបល់​ទៅលើ​ ការ​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធីសិក្សា​លម្អិត ICT និង​សៀវភៅ​សិក្សា​គោល​ ២. សហការ​ជួយ​បណ្ដុះបណ្ដាល​បន្ថែម​ដល់​គ្រូបង្រៀន នូវ​ចំណេះដឹង​ផ្នែក ICT​និង​ ៣. សហការ​ពង្រីក​វិសាលភាព​ក្លឹប​សិក្សា​កូដ (Sister of Code) ទៅដល់​វិទ្យាល័យ​គោលដៅ​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត ជាពិសេស​លទ្ធភាព​បង្កើត​ក្លឹប​សិក្សា​នៅ​វិទ្យាល័យ​ពាមជីកង ក្នុងស្រុក​កងមាស ខេត្ត​កំពង់ចាម​។

​សូម​ជម្រាប​ថា នាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន បាន​សហការ​ជាមួយ គ្រឹះស្ថាន​បណ្ដុះបណ្ដាល IT Academy STEP Cambodia អនុវត្ត​គម្រោង​សាកល្បង Sisters of code នៅ​វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន សេរីភាព និង​សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សម្រាប់​សិស្ស​នារី​ ដែល​មាន​អាយុ​ចន្លោះ​ចាប់ពី​១០-២០​ឆ្នាំ​៕

​អត្ថបទ៖ សំអឿន

