មនុស្ស​ជាច្រើន ចាប់ផ្តើម​វិលវល់ តែ​វាជាពេលវេលា​មួយ​ដែល​សហគ្រិនពិតប្រាកដនឹងចាប់កំណើតឡើងមក។ អានអត្ថបទនេះហើយ ថាមពលជាសហគ្រិន​ក្នុងខ្លួនអ្នកនឹងកម្រើកមកវិញ​។

១ កុំភ្លេចថា គ្រប់យ៉ាង​ចាប់ផ្តើមពីសូន្យ “Everything started as nothing.”

នេះជាពេលសូន្យមែនទេ? គ្មានមនុស្ស​ចេញពីផ្ទះ អតិថិជនធ្លាក់ចុះរាល់ថ្ងៃ រោគឆ្លងអាចសម្លាប់ជីវិត ?​អនាគតមិនច្បាស់? លុយចេញរហូត?

ត្រូវណាស់ នេះជាពេលសូន្យ ក៏ជាពេលដែលអ្វីមួយ​បម្រុង​នឹង​កើតឡើង​។​ក្នុងនាមជាសហគ្រិននេះ​ជាពេលលំបាក តែក៏ជាឱកាស​។ កុំភ្លេចថា ឱកាស​មិនមាន​ច្រើនទេ ពេលដែល​គ្រប់គ្នាកំពុងសប្បាយចិត្ត​។ តែពេលគ្រប់គ្នាកំពុងដួលនេះ អ្នកត្រូវក្រោកឱ្យបានមុន។

២ សហគ្រិន​មិនរៀនដើរតាមគន្លងទេពួកគេ​រៀនផ្សងព្រេង​ប្រឈម​ហានីភ័យ​

don’t learn to walk by following rules. You learn by doing and falling over.”

អ្នកមិននៅស្ងៀមបានទេ!​អ្នកគេងមិនលក់ឡើយ!នេះជាសង្វៀន​ដ៏ទាក់ចិត្ត វាល្អណាស់​សម្រាប់មនុស្សខ្លាំង និងមនុស្ស​មានជំនឿចិត្!ត វាល្អណាស់ដែលប្រឹង​វាយឱ្យដល់កម្លាំងចុងក្រោយ ។ ​ត្រូវហើយ! អ្នកជាសហគ្រិន អ្នកដើរតួនាទីសំខាន់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ និងសង្គមមួយនេះ។

៣ ពេលវេលាអាក្រក់ ជាពេលដែលសហគ្រិនពិតប្រាកដចាប់កំណើត

When times are bad is when the real entrepreneurs emerge

ម៉ាកយីហោធំៗ ច្រើនណាស់ ​ដែលល្បីឡើង​ក្នុងសង្គ្រាម​លោកលើកទីពីរ។ ​ពួកគេ​បានទទួលឱកាសនៅក្នុងឧបសគ្គ។​ ចុះអ្នក?ក្រោកឡើង​ហើយសម្លឹងរកអ្វីដេលជាសក្តានុពលរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក មនុស្សណាដែលអ្នកត្រូវ​ហៅគេមក ហើយ​អ្នកណាខ្លះ​ដែលព្រមជឿទៅមុខជាមួយអ្នក?

៤ អ្វីទៅដែលអតិថិជន​ពិតជាកំពុងត្រូវការក្នុងកាលៈទេសៈមួយនេះ

“Wonder what your customer really wants? Ask. Don’t tell.”

អ្នកក៏ជាអតិថិជន។ សំណួរសំខាន់គឺ​អ្នកធ្វើយ៉ាងណា​ឱ្យពួកគេ​ងាយស្រួលជាងនេះបាន?ស្ថានការណ៍លំបាកនេះ បើអ្នកធ្វើឱ្យអតិថិជនងាយស្រួល អ្នកឈ្នះ!

Make your product easier to buy than your competition

៥ រកស៊ីមិនមែនសម្រាប់ល្អមើលទេ គឺសម្រាប់ដំណើរការទៅមុខ

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”

បទពិសោធន៍បានបង្រៀនសហគ្រិននានា​ថា មិនថាមានអ្វីល្អៗគួរឱ្យស្តាប់ឬឃើញលើក្រដាសនោះទេ ចូរជឿ​តែចំពោះ​អ្វីដែលអ្នកដឹងច្បាស់ កុំជឿសម្តីពិរោះ ហើយពេលខ្លះការវិនិយោគដ៏ល្អបំផុតគឺជាការវិនិយោគដែលយើងមិនដែលឃើញនរណា​ធ្វើពីមុនមក។ វាអាចចាប់ផ្តើម​ដោយមិនល្អមើលទេ ឱ្យតែវាដំណើរការ​!

៦ សហគ្រិនវាមិនមែនជាការងារទេវាជារបៀបរស់នៅ វាកំណត់ថាអ្នកជាអ្នកណា

កាលៈទេសៈណាក៏មិនអាចបំភ័យ​អ្នកបានដែរ។ មនុស្ស​ជជែក​ហ៊ឹកហ៊ាក់លើឆាកទំាងអស់នោះកំពុងដេកស្តាយអាវធំរបស់គេ​ប៉ុន្តែ​អ្នកវិញកំពុងបង្កើតផែនការ។ អ្នកកំពុង​ជិះមើល​ផ្លូវ​នានា ថាតើហាងណាខ្លះនៅបើក? អ្នកកំពុង​លេងនៅលើអនឡាញ​ហើយ​សួរពួកគេថា ពួកគេចង់បានអ្វី​មកខ្លះកំដរជីវិតនៅក្នុងគម្លាតសង្គមនេះ។ អ្នកនឹង​បង្កើតបានអ្វីម្យ៉ាង​ដែល​មាន​តែសហគ្រិនប៉ុណ្ណោះអាច នឹកឃើញវា។ អ្នកតែងតែមាន​ជំនក់ចិត្ត ហើយ​អ្នកតែងតែ​មាន​កម្លាំង​ជំរុញទឹកចិត្ត​ដោយខ្លួនឯង។

ហាណា

