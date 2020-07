ផ្លែឈើ​ដ៏​ចម្រូងចម្រាស​មួយ​នេះ ​ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ថា​ជា​ស្ដេច​ផ្លែឈើ​ ​ដែល​ជនជាតិ​អាស៊ី​ភាគច្រើន​ចូលចិត្ត​ទទួលទាន។

១. ធ្វើ​ឱ្យ​សប្បាយ​ចិត្ត

សាច់​ទុរេន​មិន​ត្រឹម​តែ​ផ្អែម​ឆ្ងាញ់​តែ​ម៉្យាង​ឡើយ​ តែ​នៅ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បរិភោគ​ ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អារម្មណ៍​ពួកគេ​សប្បាយចិត្ត​ មួយ​រំពេច។

២. ជួយ​ធ្វើ​ឱ្យ​គេង​លក់ស្រួល

ជា​រឿង​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ពី​ស្ដេច​ផ្លែឈើ​មួយ​នេះ​ គឺ​ជា​ជំនួយ​ជួយ​គេង​លក់​ស្រួល។ ទ្រីផូផូផាន អាស៊ីដ​អាមីណូ​សំខាន់​មួយ នៅ​ក្នុង​ទុរេន​ ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​មេឡានីន​ ​ជា​អ័រម៉ូន​ដែល​គ្រប់គ្រង​វដ្ដ​ដំណេក​របស់​យើង។ កម្រិត​មេឡានីន​របស់​យើង​កាន់​តែ​ខ្ពស់ ​គឺ​ងាយ​នឹង​ដេក​លក់។

៣. គ្រប់គ្រង​សំពាធឈាម

ទុរេន​សម្បូរ​ទៅ​ដោយ​ប៉ូតាស្យូម​ ដែល​ជា​អេឡិច​ត្រូលីត​ ជួយ​រក្សា​កម្រិត​សំពាធឈាម។ ជំងឺ​លើសឈាម​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​​ ​អាច​បណ្ដាល​ឱ្យ​មាន​ផលវិបាក​សុខភាព​ជា​ច្រើន​ដូចជា ​ជំងឺ​បេះដូង​ ជំងឺ​ដាច់​សរសៃឈាម​ខួរក្បាល ​និង​ខ្សោយ​តម្រងនោម។

៤. ជា​ប្រភព​ថាមពល​ដ៏​ប្រសើរ​បំផុត

ទុរេន​ជា​អាហារ​សម្រន់​មុន​ពេល​ហាត់ប្រាណ​ព្រោះ វា​មាន​ជាតិ​កាបូអ៊ីដ្រាត​ខ្ពស់​ដែល​ផ្ដល់​ថាមពល​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស ​ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យ​យើង​រឹងមាំ​ក្នុង​ពេល​ហាត់ប្រាណ។

ទទួលទាន​ពីរ​គ្រាប់​មធ្យម (៥៤ ក្រាម) ផ្ទុក ៨៩ កាឡូរី ​ហើយ​ផ្ដល់​ឱ្យ​យើង​នូវ​បរិមាណ​កាបូអ៊ីដ្រាត​ ស្ទើរ​តែ​ដូចគ្នា​នឹង​ចេក​ដែរ។

៥. ធ្វើ​​ឲ្យ​សុខភាព​ឆ្អឹង​រឹងមាំ

ជាតិ​ដែក​និង​ទង់​ដែង ​គឺ​ជា​សារធាតុ​រ៉ែ​ដែល​ចាំបាច់​សម្រាប់​ឆ្អឹង​រឹងមាំ។ ហើយ​ទុរេន​សម្បូរ​ទៅ​ដោយ​សារ​ធាតុ​រ៉ែ​ទាំង​នោះ។ ការ​សិក្សា​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​ជីវបច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ បាន​បង្ហាញ​ថា ​ការ​ទទួល​ជាតិ​ដែក​ខ្ពស់​ជួយ​បង្កើន​ដង់ស៊ីតេ​ឆ្អឹង​ ចំណែក​ឯ​ការ​ទទួលទាន​កាល់ស្យូម​ខ្ពស់​ មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​ឆ្អឹង។

៦. ផ្តល់ឱ្យ​នូវ​ស្បែក​ស្រស់​ស្អាត

ជាមួយ​នឹង ១១,៦ មិល្លីក្រាម​នៃ​វីតាមីន C ក្នុង​មួយ​គ្រាប់ (ពីរ​គ្រាប់​មធ្យម) ទុរេន​ផ្ទុក​វីតាមីន C ​ច្រើន​ជាង​ផ្លែឈើ​ដទៃ​ទៀត។ វីតាមីន C មាន​សារធាតុ​ប្រឆាំង​អុកស៊ីតកម្ម​ ដើម្បី​ប្រឆាំង​រ៉ាឌីកាល់​សេរី​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន ​ដូច្នេះ​ទុរេន​អាច​កាត់​បន្ថយ​ការ​លេច​ចេញ​នូវ​សារធាតុ​ពណ៌​ និង​ស្នាម​ជ្រួញ​លើ​ផ្ទៃមុខ។

៧. បង្កើន​ចំណង់​ផ្លូវភេទ

ទុរេន​ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ថា​ជា​អាហារ​ជំរុញ​ចំណង់​ផ្លូវ​ភេទ ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រជាជន​អាស៊ី។ ទោះបី​ជា​ទុរេន​មិន​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ចំណង់​ផ្លូវ​ភេទ​ឡើង​ខ្ពស់​ខ្លាំង​ក៏ដោយ​ ក៏​ផ្លែឈើ​មួយ​នេះ​មាន​វីតាមីន​និង​សារធាតុ​រ៉ែ​ជាច្រើន​ ដែល​ល្អ​សម្រាប់​សុខុមាលភាព​ទូទៅ​របស់​មនុស្ស៕

ប្រែសម្រួល៖ សាង ស្រីល័ក្ខ