ហេតុអ្វី Jun Ji-hyun អាចក្ដោបតំណែងជាតារាស្រីជួរមុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូង?

Jun Ji-hyun ជាតារាសម្ដែងស្រីល្បីល្បាញបំផុតប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូង។ កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងផ្តើមសុះសាយតាំងពីឆ្នាំ ២០០១ ជាមួយខ្សែភាពយន្តភាគរឿង My Sassy Girl និង ខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំផ្សេងទៀតជាបន្តបន្ទាប់។

ផ្អែកលើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយ The Toplists តួឯកស្រីរឿង សង្សារខ្ញុំជាមនុស្សភពផ្កាយ ស៊ីថ្លៃ ៨៤,០០០ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយភាគ និងជាមធ្យម ១, ៦០០,​០០០ ដុល្លារក្នុងមួយរឿងភាគពេញ។

តាមការអះអាង The Toplists ឃើញថា Jun Ji-hyun កើបចំណូលបានមិនតិចទេ ក្នុងអាជីពជាតារាសម្ដែងរបស់ខ្លួនរយៈពេល ២០ ឆ្នាំកន្លងមក។

តើតារាស្រីជួរមុខកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះរកប្រាក់បានរាប់លានតាមរបៀបណា?

តួឯករឿង Legend of the Blue Sea បានចាប់ផ្តើមអាជីពសិល្បៈដំបូងជាតារាម៉ូឌែល ដោយមានមិត្តភក្តិណែនាំទៅថតរូបឲ្យគេ។ នាងបង្ហាញខ្លួនលើកទីមួយនៅលើគម្របទស្សនាវដ្តី Ecole។

ក្នុងឆ្នាំ ២០០១ ម៉ូឌែលរូបនេះមានភាពលេចធ្លោក្នុងឆាកអន្តរជាតិ ដោយដើរតួឯកក្នុងរឿង My Sassy Girl ដែលជាខ្សែភាពយន្តកូរ៉េដែលរកចំណូលបានខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាន។

Ji-hyun ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនហូលីវូដហៅថតរឿង Blood: The Last Vampire ដែលបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រជាតារាស្រីកូរ៉េដំបូងគេលេចមុខលើទំព័រទស្សនាវដ្ដីអាមេរិក​ US Vugue ។ ក្រោយពីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកូរ៉េវិញ នាងទទួលសម្តែងនៅក្នុង រឿង The Thieves ដែលជាខ្សែភាពយន្តរកចំណូលបានខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេស ដោយរកចំណូលបាន ៨៦ លានដុល្លារអាមេរិកនៅ Box Office។

ក្រោយពីសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តនិងបង្ហាញខ្លួនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអស់រយៈពេល ៦ ឆ្នាំ Ji-hyun ចាប់ផ្តើមវិនិយោគប្រាក់ចំណូលក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ។ យោងតាម Soompi បានឲ្យដឹងថា នាងបានទិញអាគារកំពស់ ៥ ជាន់តម្លៃ ៧.១ លានដុល្លារអាមេរិកនៅទីក្រុងសេអ៊ូល កាលពីខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៧ ។ នាងបន្តការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យជាហូរហែរ។ នៅខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៣ តារាស្រីរូបនេះបានទិញអគារ ២ ជាន់ដែលមានតម្លៃ ៤.៨ លានដុល្លារ។

នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ តារាបង្ហាញម៉ូដរូបនេះ បង្ហាញខ្លួនជាម្ចាស់អគារមួយមានតម្លៃទីផ្សារ ១៤ លានដុល្លារអាមេរិក។ ៤ ខែក្រោយ នាងបានទិញអគារមួយទៀតតម្លៃ ៦.២ លានដុល្លារ។ មកដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ Ji-hyun បានទិញអគារកម្ពស់ ២ ជាន់បន្ថែមក្នុងតម្លៃ ៣.៦ លានដុល្លារអាមេរិក។

នៅចុងឆ្នាំ ២០១៦ ភាពយន្តភាគ The Legend of the Blue Sea ទទួលបានជោគជ័យ ជាហេតុធ្វើឲ្យតួឯករឿងនេះបន្ថែមទ្រព្យសម្បត្តិមួយកម្រិតទៀត។ ប្រភពពី Soompi បានរាយការណ៍ថា នាងបានថតពាណិជ្ជកម្មចំនួន ១៤ ដោយរកចំណូលបាន ១១.៩ លានដុល្លារ។ នាងស៊ីថ្លៃមួយពាណិជ្ជកម្ម ៨៥២,០០០ ដុល្លារនិង ៨៥,២០០ ដុល្លារក្នុងមួយភាគនៃរឿងពេញ។

ក្រោយមក នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ Jun Ji-hyun បានធ្វើការវិនិយោគខ្ពស់បំផុតក្នុងតម្លៃ ២៨.៥ លានដុល្លារដោយបង់ជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ធ្វើឲ្យនាងចំណេញវិញកប់ក្ដោឯណោះ។

ត្បិតតែតារាស្រីវ័យ ៣៨ ឆ្នាំរូបនេះ រកស៊ីវិស័យអចលនទ្រព្យមមាញឹកក៏ដោយ នាងក៏បានបរិច្ចាគប្រាក់ដល់សប្បុរសធម៌ផងដែរ។ ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៥ Ji-hyun បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ៤៤២,៨៣០ ដុល្លារអាមេរិកដល់កុមារដែលកំព្រាឪពុក និងបានបរិច្ចាគអាហារថ្ងៃត្រង់ចំនួន ៥០០ ប្រអប់ដល់គ្រួសារក្រីក្រថែមទៀត។ នៅអំឡុងផ្ទុះវីរុសកូវីដ១៩ កាលពីដើមឆ្នាំ ២០២០ នាងបានបរិច្ចាគប្រាក់ ៨៤,០០០ ដុល្លារអាមេរិកជូនអ្នកជំងឺ៕

ប្រែសម្រួល៖ សន្យា

ប្រភព៖ SCMP

