ភ្នំពេញ ​៖ ​បទ​ចម្រៀង​របស់​ខ្មែរ ​ដែលមាន​ចំណងជើង​ថា «ឡាន​សា​រ៉ែ​ន» ច្រៀង​ដោយ​តារា​ស្រី​វ័យក្មេង​កញ្ញា តន់ ច័ន្ទ​សីហា ស្រប​ពេលដែល​ផលិតកម្ម​បញ្ចេញ​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅលើ​បណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​និង​យូ​ធូ​ប មិនទាន់បាន​ប៉ុន្មាន​ផង ​ពេលនេះ​ក៏​ស្រាប់តែ​មានការ​ចាប់អារម្មណ៍​គាំទ្រ​ច្រើន​ពី​ទស្សនិកជន​គ្រប់​ស្រទាប់​វ័យ​។​

មិនតែប៉ុណ្ណោះ​ទន្ទឹមគ្នា​ ដែល​បទ​នេះ​កំពុងមាន​ការគាំទ្រ​ច្រើន​នៅ​ខ្មែរ​ ក៏​ស្រាប់តែ​ត្រូវបាន​ត្រូវ​ក្រុម​រាំ​The Inner Studio យកទៅ Cover រាំ​ផ្អើល​ពេញ​ប្រទេស​ថៃ​។​ ជាក់ស្តែង​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​១៧​ ខែមករា ​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​ មាន​ក្រុម​រាំ​ល្បី​មួយ​របស់​ថៃ​ឈ្មោះ The Inner Studio បាន​ចេញ​ជា​MV​រាំ Cover បទ “​ឡាន​សា​រ៉ែ​ន​” ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​សន្ទុះ​នៃ​ការ​គាំទ្រ​ជាច្រើន​លើ​បណ្តាញ YouTube។

កត់សម្គាល់​នៅ​បណ្តាញ​សង្គម YouTube ផ្លូវការ​របស់ The Inner Studio ដែលមាន​អ្នក Subscribe ជិត​៥​លាន​នាក់ (4.55M subscribers)​នាក់​ បាន​បង្ហោះ​ត្រឹមតែ​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង ​ក៏​គេ​ឃើញ​មាន​ចំនួន​អ្នក​ទស្សនាការ​រាំ Cover បទ​ល្បី​របស់​កម្ពុជា ឡាន​សា​រ៉ែ​ន មាន​ចំនួន​ជាច្រើន​ម៉ឺន​នាក់​ផងដែរ​។​ ដើម្បី​បាន​ជ្រាប​ច្បាស់ ​សូម​ទស្សនាការ​រាំង Cover​របស់ ក្រុម​រាំ​The Inner Studio បទ​”​ឡាន​សា​រ៉ែ​ន​” របស់ តន់ ច័ន្ទ​សី​ម៉ា ខាងក្រោម​នេះ​ទាំងអស់គ្នា​៖៕





