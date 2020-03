គម្រោង The Peak គឺជា​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​អគារ​ចម្រុះ​៥៥​ជាន់ ដែល​រួមមាន​អគារ​មួយ​សម្រាប់​សណ្ឋាគារ និង​ការិយាល័យ និង​អគារ​ពីរ​ទៀត​សម្រាប់​អគារ​ស្នាក់នៅ ផ្សារ​ទំនើប និង​ចំណតរថយន្ត​ជាច្រើន​ជាន់ (​តទៅ​នេះ​ហៅថា «​គម្រោង​») ដែល​ត្រូវបាន​អភិវឌ្ឍ​ដោយ ក្រុមហ៊ុន អកស៍​ឡី ជេ​ម (​ខេ​ម​បូ​ឌា​) ខូ អិ​ល​ធិ​ឌី (​តទៅ​នេះ​ហៅថា «​ក្រុមហ៊ុន អកស៍​ឡី ជេ​ម​») ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Oxley Holdings Limited។ ក្រុមហ៊ុន អកស៍​ឡី ជេ​ម បាន​ចុះកិច្ចសន្យា​ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Sino Great Wall International Engineering Co., Ltd. (​តទៅ​នេះ​ហៅថា «​ក្រុមហ៊ុន SGW») ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន SGW ធ្វើជា​អ្នកម៉ៅការ​សាងសង់​គម្រោង​នេះ.

​ជា​អកុសល ដោយសារតែ​បញ្ហា​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ក្រុមហ៊ុនមេ​របស់​ក្រុមហ៊ុន SGW និង​ដោយសារ​ក្រុមហ៊ុន SGW គ្រប់គ្រង​គម្រោង​មិន​ត្រឹមត្រូវ ជាហេតុ​នាំឱ្យ​ការសាងសង់​គម្រោង​ជួបប្រទះ​ការលំបាក និង​មាន​ភាពយឺតយ៉ាវ​ជាខ្លាំង​។ ក្រុមហ៊ុន អកស៍​ឡី ជេ​ម ដែលជា​ក្រុមហ៊ុន​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​គម្រោង​នេះ បានស្នើ​ផ្តល់ជំនួយ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន SGW ដើម្បីឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​អាច​សាងសង់​ឱ្យ​រួច​ទាន់ពេលវេលា ស្របតាម​កិច្ចសន្យា ហើយ​ថែមទាំង​បាន​ពន្យារពេល​ជូន​ក្រុមហ៊ុន SGW សម្រាប់ធ្វើ​ការបញ្ចប់​ការសាងសង់​ទៀត​។ យ៉ាងណា​ម៉ិ​ញ ក្រុមហ៊ុន SGW មិនបាន​ខិតខំ​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​សាងសង់​របស់ខ្លួន​ឱ្យ​ប្រសើរឡើង​ឡើយ ដែលជា​កត្តា​បង្ហាញ​យ៉ាងច្បាស់​ថា ក្រុមហ៊ុន​នេះ​ពិតជា​មិនមាន​សមត្ថភាព​ក្នុងការ​បញ្ចប់​ការសាងសង់​គម្រោង​ទៅតាម​ពេលវេលា​កំណត់​ឡើយ​។ ដូច្នេះ ដើម្បី​ជៀសវាង​ការយឺតយ៉ាវ​បន្ថែមទៀត ក្រុមហ៊ុន អកស៍​ឡី ជេ​ម បានសម្រេច​ចិត្ត​រំលាយ​កិច្ចសន្យា​សាងសង់​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន SGW នា​ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៩​។​

​ចាប់តាំងពី​ពេលនោះ​មក ក្រុមហ៊ុន អកស៍​ឡី ជេ​ម បានតែងតាំង​ក្រុមហ៊ុន​សំណង់​ថ្មី​មួយទៀត សម្រាប់​បន្ត​សាងសង់​អគារ ពោលគឺ​ក្រុមហ៊ុន China Railway Urban Construction Group Co., Ltd. (​តទៅ​នេះ​ហៅថា «​ក្រុមហ៊ុន CRUCG») ដែលជា​ក្រុមហ៊ុន​រដ្ឋ​ចិន ដែលមាន​ស្ថានភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​រឹងមាំ​ល្អ​។

​នៅពេលដែល​កិច្ចសន្យា​សាងសង់​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន SGW ត្រូវបាន​រំលាយ ក្រុមហ៊ុន​នេះ​មាន​កាតព្វកិច្ច​ក្នុងការ​ចាកចេញ​ពី​ទីតាំង​គម្រោង ដើម្បីឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន CRUCG ចូលកាន់​កាប់​ទីតាំង​ដើម្បី​បន្ត​ការសាងសង់​គម្រោង​។ យ៉ាងណា​ម៉ិ​ញ ក្រុមហ៊ុន SGW បាន​បំពាន​កាតព្វកិច្ច​តាម​កិច្ចសន្យា​របស់ខ្លួន ដោយ​មិន​ព្រម​ចាក​ចេញពី​ទីតាំង​គម្រោង និង​ធ្វើការ​កាន់កាប់​គម្រោង​យ៉ាង​ខុសច្បាប់​។ សកម្មភាព​នេះ បង្ក​ឱ្យ​ការសាងសង់​គម្រោង​កាន់​តែ​យឺតយ៉ាវ​ខ្លាំង ដោយសារ​ក្រុមហ៊ុន CRUCG មិនអាច​ចូលក្នុង​ទីតាំង​គម្រោង​ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​ការងារ​របស់​ខ្លួន​បាន​។

​ហេតុដូចនេះ ក្រុមហ៊ុន អកស៍​ឡី ជេ​ម បានដាក់​ពាក្យសុំ​ដីកា​សម្រេច​រក្សា​ការពារ​នៅ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ស្នើ​សុំឱ្យ​តុលាការ​បង្គាប់​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន SGW ចាក​ចេញពី​ទីតាំង​គម្រោង ដើម្បី​អាចឱ្យ ក្រុមហ៊ុន អកស៍​ឡី ជេ​ម អនុវត្ត​សិទ្ធិ​ស្របច្បាប់​របស់ខ្លួន​ក្នុងនាម​ជា​ម្ចាស់ និង​ក្រុមហ៊ុន​អភិវឌ្ឍន៍​គម្រោង​។ នៅក្នុង​នីតិវិធី​រក្សា​ការពារ​នេះ តុលាការ​បានធ្វើ​ការកោះហៅ និង​បានផ្តល់​ឱកាស​សមរម្យ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន SGW ចូលរួម​ក្នុង​នីតិវិធី ដើម្បី​ធ្វើការ​តតាំង និង​ការពារ​ខ្លួន​តាមផ្លូវ​តុលាការ​។ យ៉ាងណា​ម៉ិ​ញ ក្រុមហ៊ុន SGW មិន​អើពើ​ចំពោះ​ការកោះហៅ​របស់​តុលាការ​ឡើយ ដែលនាំឱ្យ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ សម្រេច​យល់​ស្របតាម​ការស្នើសុំរ​បស់ ក្រុមហ៊ុន អកស៍​ឡី ជេ​ម​។ សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បានចេញ​ដីកា​សម្រេច​រក្សា​ការពារ ចុះ​ថ្ងៃទី​១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០ ដោយ​បង្គាប់​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន SGW អ្នកម៉ៅការ​បន្ត និង​បុគ្គលិក​របស់​ពួកគេ ចាក​ចេញពី​ទីតាំង​គម្រោង​ជាបន្ទាន់​។

​នា​ថ្ងៃទី​២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០ អាជ្ញាសាលា​នៃ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ បានចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​ដីកា​សម្រេច​រក្សា​ការពារ នៅ​ទីតាំង​គម្រោង ស្របតាម​នីតិវិធី​ច្បាប់​ជា​ធរមាន ដោយមាន​ជំនួយ​ពី​អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច​។ នាពេល​អនុវត្ត​នោះ ក្រុមហ៊ុន SGW ប្រកែក​មិន​ព្រម​សហការ​ជាមួយ​អាជ្ញាសាលា និង​អាជ្ញាធរ​ឡើយ ហើយ​ថែមទាំង​ធ្វើការ​រារាំង​ការអនុវត្ត​ដីកា​តុលាការ ដោយបាន​ប៉ះទង្គិច​ជាមួយ​អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច​។ ចំពោះ​សកម្មភាព​របស់​ក្រុមហ៊ុន SGW ដែល​ប្រឆាំងនឹង​សេចក្តីសម្រេច​របស់​តុលាការ និង​ការរារាំង​អាជ្ញាធរ​នៅពេល​កំពុង​អនុវត្ត​ភារកិច្ច មេធាវី​របស់​ក្រុមហ៊ុន អកស៍​ឡី ជេ​ម បាន​លើកឡើងថា​ទង្វើ​នេះ​អាច​ចាត់ទុកជា​បទល្មើស ក្រោម​ច្បាប់​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។

​ទោះបីជា​មានការ​រារាំង​យ៉ាងនេះ​ក្តី ក្រោយមក​អាជ្ញាសាលា​បានធ្វើការ​នាំខ្លួន​ក្រុមការងារ​របស់​ក្រុមហ៊ុន SGW ចេញពី​ទីតាំង​គម្រោង​ដោយ​ជោគជ័យ ហើយ​គិត​មកដល់​ថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុន អកស៍​ឡី ជេ​ម អាច​កាន់កាប់ និង​គ្រប់គ្រង​ទីតាំង​គម្រោង​បាន​វិញ​យ៉ាង​ពេញលេញ​ហើយ ដូច្នេះ ក្រុមហ៊ុន CRUCG អាច​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ការងារ​សាងសង់​គម្រោង​បន្ត ក្នុងពេល​ឆាប់ៗ​ខាងមុខនេះ​។

​នាពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន អកស៍​ឡី ជេ​ម កំពុង​បង្គាប់​ឱ្យ​មេធាវី​របស់ខ្លួន​ធ្វើការ​សិក្សា​ទិដ្ឋភាព​តាមផ្លូវ​ច្បាប់ និង​រៀបចំ​ឯកសារ​ក្នុងការ​ទាមទារ​សំណង​ការខូចខាត​ពី​ក្រុមហ៊ុន SGW សម្រាប់​រាល់​ការខូចខាត​ដែល​ខ្លួន​ទទួលរង ដោយសារ​ការបំពាន​កាតព្វកិច្ច និង​សកម្មភាព​បំពាន​ច្បាប់​ជាច្រើន​របស់​ក្រុមហ៊ុន SGW៕

