ត្រឡប់ក្រោយមើលពីប្រវត្តិ Selena Gomez មុនឆ្នាំ ២០២០

តារាចម្រៀង Selena Gomez ធ្លាប់ជួបរឿងរ៉ាងជូរចត់ និងបញ្ហាជាច្រើន ប៉ុន្តែនាងតស៊ូជំនះរហូតបានដោយជោគជ័យ។ ​ថ្មីៗនេះ តារាស្រីវ័យ ២៨ ឆ្នាំ ត្រូវបានមហាជនប្រសិទ្ធនាមជា តារាសប្បុរស គួរកោតសរសើរមួយរូបផងដែរ។

តោះ! ត្រឡប់ក្រោយមើលពីប្រវត្តិ Selena Gomez បន្តិចមើល៍!

Selena Marie Gomez កើតថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩២ នៅក្រុង Grand Prairie រដ្ឋ Texas ។ Selena ជាឈ្មោះដើមរបស់អេស្ប៉ាញ មានន័យថា ព្រះចន្ទ ។ ឈ្មោះរបស់នាងត្រូវបានដាក់តាមតារាចម្រៀង Selena Quintanilla Perez ។

Selena Gomez មានឪពុកជាកូនចៅម៉ិកស៊ិកូ និងម្តាយមានដើមកំណើតពីអ៊ីតាលី។ នាងទទួលសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិតាមរយៈការសិក្សានៅផ្ទះក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១០ ។

តារាស្រីរូបនេះចូលសិល្បៈដំបូងដោយចាប់ផ្តើមជាអ្នកសម្ដែងតាំងពីអាយុ ៧ ឆ្នាំមកម្លេះ។ អាយុត្រឹមតែ ១៦ ឆ្នាំ Selena បានចុះកុងត្រាថតបទចម្រៀងហូលីវូដ ដូចទៅនឹងតារាចម្រៀង Miley Cyrus និង Demi Lovato ដែរ។

នាឆ្នាំ ២០០៩ ក្នុងវ័យ ១៧ ឆ្នាំ នាងបានក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតក្មេងជាងគេរបស់អង្គការយូនីសេហ្វ ​ដោយបេសកកម្មដំបូងចនាងបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហ្កាណា។

នៅឆ្នាំ ២០១០ តារាចម្រៀងមានឥទ្ធិពលរូបនេះបានបង្កើតសម្ព័ន្ធសម្លៀកបំពាក់មួយ ដែលមានឈ្មោះថា “Dream Out Loud” ។​ គោលបំណងដើម្បីបំផុសគំនិតមនុស្សឲ្យប្រើសំភារៈដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ Selena Gomez សម្ភោធទឹកអប់ដំបូងរបស់ខ្លួនឈ្មោះ “Selena” ។

នាងបានជួបវិបត្តិជំងឺខូចក្រលៀន បណ្ដាលឲ្យរងនូវបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្ត ប៉ុន្តែទើបតែប្រកាសជាសាធារណៈនៅឆ្នាំ ២០១៥។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នាងបានលុបចោលការសម្ដែងតន្ត្រីទេសចរណ៍នៅអ៊ឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងត្បូង ដោយសារផលវិបាកនៃជំងឺក្រលៀន។ នាងប្រើពេល ៣ ខែត្រួតពិនិត្យសុខភាពនិងជំនះការថប់បារម្ភ ការវាយប្រហារស្មារតី និងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់ខ្លួន។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ លោក Francia Raisa មិត្តភក្តិរបស់ Selena Gomez បានបរិច្ចាគក្រលៀនដល់នាង។ អំឡុងពេលវះកាត់មានផលវិបាកជាច្រើន ប៉ុន្តែនាងបានជាសះស្បើយទាំងស្រុង ក្រោយវះកាត់រួចរាល់។

នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ នាងប្រកាសថាខ្លួននឹងក្លាយជាផលិតករនៃស៊េរី Netflix ដែលមានឈ្មោះថា Living Undocumented ដែលយកយកលំនាំតាមរឿងពិតពីគ្រួសារចំនួន ៨ នៅស្រដ្ឋអាមេរិក។

ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ Selena ជាអ្នកនាំពាក្យនិងជាដៃគូរបស់ Neo ដោយ Adidas ។ នាងក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងយល់ព្រម ៣ លានដុល្លារជាមួយ Pantene ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥​ផងដែរ។

អតីតមិត្តប្រុសរបស់ Selena សុទ្ធតែជាសិល្បករល្បីៗរួមមាន តារាចម្រៀងនិងនិពន្ធNick Jonas តារាចម្រៀង Justin Bieber និងតារាចម្រៀងកាណាដា The Weeknd ។

វីដេអូចម្រៀងពីរបទដ៏ល្បីខ្លាំង “Lose You to Love Me” និងបទ “Look at her now” ត្រូវបានថតដោយទូរសព្ទ iPhone 11 Pro ។

តារាចម្រៀង Taylor Swift និង Selena Gomez ជាមិត្តល្អនឹងគ្នា!

Selena Gomez ជាសិល្បករម្នាក់ក្នុងចំណោមសិល្បការិនី ៦ នាក់ដែលមានចម្រៀង ៣ បទពីអាល់ប៊ុមតែមួយឈរនៅលើកំពូលតារាងគឺបទ Good For You , Hands To Myself និង Same Old Love។

តារាសប្បុរសរូបនេះ បានក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ DoSomething.org បន្ទាប់ពីបានចូលរួមសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ “Island Dog” ដែលជួយសត្វឆ្កែនៅប្រទេសព័រតូរីកូ (Puerto Rico)។ Selena បានចូលរួមកម្មវិធីនេះក្នុងកំឡុងពេលកំពុងសម្តែងនៅ Puerto Rico ក្នុងភាពយន្ត Wizards of Waverly Place ។

Selena Gomez បំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness ចំនួន ៧ រួមមាន៖ “មានអ្នកចូលចិត្តច្រើនជាងលើការសម្ដែងក្នុងហ្វេសប៊ុក” និង “មនុស្សដំបូងដែលមានអ្នកគាំទ្រ ១០០ លាននាក់នៅលើ Instagram” ។​ ការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម Instagram របស់នាងម្ដងមានតម្លៃ ៨០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក៕

