​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​បាន​ប្រកាស​ថា​ឆ្នាំ​ ២០១៩​ជា​ឆ្នាំ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រកការបញ្ចប់ការខ្ជះខ្ជាយ​កាក​សំណល់​ដែល​ឲ្យឈ្មោះថា​ Year Towards Zero ​Waste​។ ​TODAY’s New Four-Part ​ជាកម្មវិធី​ដែល​និយាយ​អំពី​ ​ការ​ចោល​សំរាម​ Trash​ Talk series ​ដើម្បី​ពិនិត្យ​លើ​បញ្ហា​ការគ្រប់គ្រង​សំរាម​ និង​របៀប​ដែល​ប្រជាជន​សិង្ហបុរី​អាច​ចូលរួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​កាត់​បន្ថយ​កាក​សំណល់​។ ​​នៅ​ដំណាក់កាល​ចុងក្រោយ​យើង​ពិនិត្យមើល​បញ្ហា​ដែល​កំពុង​កើន​ឡើង​នៃ​កាក ​សំ​ណល់​អាហារ​និង​វិធី​ច្នៃ​ប្រឌិត​ថ្មីៗ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​។

​ក្នុង​ចំណោម​ការ​រកឃើញ​នៃការ​សិក្សា​រួមគ្នាមួយ​ដោយក្រុម​ប្រឹក្សា​បរិស្ថាន​សិង្ហបុរី​ហៅកាត់SEC ​និងក្រុម​ហ៊ុន​ប្រឹក្សា​ Deloitte ​ដែលបាន​ចេញ​ផ្សាយ​កាលពីខែមុន​ពីការ​ស្រង់​មតិនៃ​អ្នកឆ្លើយ​សំណួរ​ប្រហែល ១ ០០០ នាក់​តាមអ៊ិនធើ​ណេត​ដើម្បី​កំណត់​ឥរិយាបថ​ក្នុងការ​ស្តុកចំណី​អាហារ​របស់​ជនជាតិ​សិង្ហបុរី​នៃការ​បញ្ជា​ទិញ​និង​ទម្លាប់​នៃការ​គ្រប់គ្រង​អាហាររបស់ពួកគេ​ ​លទ្ធផល​បាន​បង្ហាញថា​ស្បៀងអាហារ​ប្រមាណ ២៦ ០០០ តោន​ត្រូវ​បាន​គេបោះ​ចោល​ពីក្រុមគ្រួសារ​ ​សូម្បី​តែមុន​ពេល​ចម្អិន​ក៏ដោយ​ រួមទាំង​អាហារ​ដែល​ផុត​កំណត់​និង​អាហារ​ដែល​ត្រូវ​បានបំផ្លាញ​និងការផ្ទុកអាហារមិនត្រឹមត្រូវ​។ ​ទាក់ទង​នឹងតម្លៃ​រូបិយវត្ថុ​ ការ​សិក្សា​បាន​ប៉ាន់ស្មាន​ថា​អាហារ​ដែលមានតំលៃ​សរុបរួម ៣៤២ ​លាន​ដុល្លារសិង្ហបុរី​ត្រូវបានខ្ជះខ្ជាយ​នៅ​គ្រួសារ​ទាំងអស់ដែលមានចំនួន​ជាង​ មួយលាន​គ្រួសារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេសសិង្ហបុរី បើ​យោងតាមទិន្នន័យពីទីភ្នាក់ងារ​បរិស្ថាន​ជាតិ។

​​អង្គការសហ​ប្រជាជាតិ​ប៉ាន់​ប្រមាណថា​ប្រហែល​ជាមួយភាគបី​នៃអាហារ​ទាំងអស់​ ដែលបាន​ផលិតនៅ​លើពិភពលោក ឬប្រហែលជាង ១ ពាន់​លានតោនត្រូវបានបាត់បង់​ឬខ្ជះខ្ជាយជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ។

​ហេតុអ្វី​ក៏ខ្ជះខ្ជាយ​?

​ការស្ទង់មតិ​លើមនុស្ស​ប្រហែល ១ ០០០ នាក់ដោយ NEA និង​អាជ្ញាធរ​កសិកម្មនិង​ស្បៀងអាហារ Agri-Food and Veterinary Singapore​ដែលហៅ​កាត់ថា AVA ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ​បាន​រកឃើញ​ថាមូលហេតុ​ចំ​បង​ចំនួន ៣ ​ដែល​មនុស្សបោះ​ចោល​អាហារ​គឺដោយ​សារ​តែវាអស់​សុពលភាព​ហើយ​មាន​ផ្សិតឬ​មើលទៅ​មាន​ក្លិនឬ ​រសជាតិ​មិនល្អ​។

តើមានអ្វី​កើតឡើង​ចំពោះអាហារ​បន្ទាប់ពី​យើងបោះ​វាចូលទៅ​ក្នុងធុងសំរាម?

​ម្ហូបអាហារ​ដែលត្រូវបានគេបោះចោល​ជាធម្មតា​ត្រូវបានដុតបំផ្លាញ​នៅប្រទេសសិង្ហបុរី​ដោយ​បន្ថែម​ទៅកន្លែង​ចាក់​សំរាម​មួយដែល​កំពុងតែជិតអស់កន្លែងផ្ទុក។ ​យោងតាមប្រភព NEA វា​គឺជាខ្សែទឹកកាក​សំណល់​ធំជាង​គេទី ២ដែល​ត្រូវបានបោះ​ចោលសម្រាប់​ការដុតចោល​។ ​ទោះបី​ជាម្ហូបអាហារ​អាចកែច្នៃបាន​ក៏ដោយប៉ុន្តែកាក​សំណល់​អាហារ​តែ ១៧ ​ភាគរយ​ត្រូវ​បានកែច្នៃ​កាលពីឆ្នាំមុន​។ ​រឿង​ខ្លះគឺ​តាមរយៈ​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើមបុគ្គល​ឬ​សហគមន៍​។ មួយវិញទៀតពួកគេបានបង្កើតវិធីសម្អាត​ថ្មីមួយ​គឺប្រមូល​យកក្រូចឆ្មា​ជារៀងរាល់សប្តាហ៍​ដើម្បី​ផលិត​ចេញជា​ទឹក​សម្អាត​ធម្មជាតិ​ ​មកជូត​ឬលាង​កន្លែងដែលកខ្វក់​។

ចម្រាញ់​កាក​សំណល់​និងអាហារដែលមិនត្រូវការ

​ដោយដឹង​ពីបញ្ហា​នៃកាក​សំណល់​អាហារ​ NEA មាន​យុទ្ធសាស្ត្រ​បួនដែល​អាច​គ្រប់គ្រង​បញ្ហានេះ​បាន។ ​នេះរួម​បញ្ចូល​ទាំង​ការការពារ​និងកាត់​បន្ថយការ​ខ្ជះខ្ជាយអាហារ​នៅ​ប្រភពការ​ចែកចាយ​ឡើងវិញ​នូវអាហារ​ដែល​មិន​បាន​លក់​ឬលើស​កាក​សំណល់​អាហារកែ​ច្នៃឡើងវិញ ​និងទាញយក​ថាមពល​ពីកាកសំណល់​អាហារ​តាមរយៈ​រោង​ចក្រ​ថាមពល​ខ្ជះខ្ជាយ​។ ​ពួកគេ​ក៏បានចាប់​ផ្តើមយុទ្ធនា​ការជាច្រើន​ដើម្បីលើក​ទឹកចិត្ត​ប្រជាជន​ឲ្យទិញ​ ឬប្រើប្រាស់​អាហារ​ទាំងនោះឲ្យកាន់តែ​តិច ៕

ប្រែសម្រួល៖ មួង ពិសី