Trump ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចចាស់ “Made in USA” ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្មី ហើយចោទលោក Joe Biden “Made in China”

ប្រធានាធិបតីអាមេរិក នៅថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍សប្តាហ៍នេះ (ត្រូវនិងថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងតំបន់) បានកំពុងតែកៀងគរការគាំទ្រឡើងវិញ តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រស្តារសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ធ្លាប់ប្រើកាលពីឆ្នាំ ២០១៦ អំឡុងឃោសនាបោះឆ្នោតអាណត្តិទី១ ដោយប្រកាសនឹងប្រមូលពន្ធគ្រប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក ដែលចាកចេញទៅវិនិយោគនៅបរទេស ក្នុងចេតនាពង្រីកទីផ្សារការងារគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងសហរដ្ឋ។

ថ្លែងក្នុងសន្និបាតបក្សសាធារណរដ្ឋ ប្រធានាធិបតីទី ៤៥ របស់អាមេរិករូបនេះ លើកឡើងថា “យើងនឹងជំរុញការប្រមូលពន្ធពីគ្រប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក ដែលវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេស”។ លោកថា ធ្វើបែបនេះ គឺអាចរក្សាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ បន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្របង្កើនទីផ្សារការងារកាន់តែច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិក។

លើសពីនេះ លោក ត្រាំ ក៏បានផ្លែផ្កាទៅនឹងសម្តីរបស់បេក្ខភាពលេចធ្លោរមកពីបក្សប្រជាធិបតេយ្យ គឺលោក Joe Biden ដោយអះអាង យុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក គឺ Made in the USA ខុសពីយុទ្ធសាស្ត្រលោក Joe Biden ដែលផ្តោតលើ Made in China។

ការប្រើរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះ គឺបញ្ជាក់ពីជំហរប្រឆាំង និងប្រកួតប្រជែងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិន ដែលកំពុងពង្រីកខ្លួនក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងបំផុតលើលោក៕

ប្រែសម្រួល៖ សុភា

ប្រភព៖ Reuters

