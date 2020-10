ដូណាល់ ត្រាំ ធូរស្រាលវិញហើយ និងអរគុណអ្នកគាំទ្រលោក

ប្រធានាធិបតីអាមេរិក ដូណាល់ ត្រាំ បានអះអាងស្ថានភាពសុខភាពខ្លួន កំពុងធូរស្រាលឡើងវិញហើយ ក្រោយបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យយោធា។

យោងតាមសេតវិមានអាមេរិក កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ លោក ត្រាំ គឺមានស្ថានភាពសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យយោធា Walter Reed National Military Medical Center តាមរយៈឧត្ថម្ភាគចក្រ ខណៈគិតត្រឹមម៉ោង ២រសៀលថ្ងៃនេះ (ម៉ោងក្នុងតំបន់) ប្រធានាធិបតីវ័យ ៧៤ឆ្នាំ បានធូរស្រាលឡើងវិញហើយ។

លើបណ្តាញសង្គម Twitter លោក ត្រាំ បានសរសេរថា លោកគិតថា សុខភាពលោក បានប្រសើរវិញហើយ និងបានអរគុណអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនជាមួយនិងពាក្យ “Going well, I think! Thank you to all. LOVE!!!”។

លោកត្រាំ និងស្ត្រីទី១អាមេរិក បានប្រកាសជាផ្លូវការខ្លួនតេស្តវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ ១៩ កាលពីថ្ងៃសុក្រ ដែលការប្រកាសនេះ ធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះដោយសារលោកមានវ័យចំណាស់ទៅហើយ អាចនឹងកាន់ប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត៕

ប្រែសម្រួល៖ សុភា

ប្រភព៖ Reuters

