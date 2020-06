ភ្នំពេញ​ ៖ ​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា ​បាន​ណែនាំ​ឲ្យ​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​សាធារណៈ ឯកជន​ និង​មហាជន​ទូទៅ ​ដែល​ធ្វើការ​ពាក់ព័ន្ធ​លើ​ការ​លើក​កម្ពស់​កម្មវិធី​អក្ខរកម្ម​ ចូលរួម​ដាក់ពាក្យ​ប្រកួត​ប្រជែង​ពានរង្វាន់​កម្មវិធី​អក្ខរកម្ម​អន្តរជាតិ​ឆ្នាំ​២០២០ ​របស់​អង្គការ​យូ​នី​ស្កូ​ ដើម្បី​ដណ្តើម​យក​ពាន​រង្វាន់​អម​ដោយ​ថវិកា​ចំនួន​២​ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក​។

យោង​តាម​សេចក្ដីជូនដំណឹង​របស់​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា ​ដែល​ទើប​ទទួល​បាន ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦​មិថុនា​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ​អង្គការ​សិក្សា​វិទ្យាសាស្ត្រ​អប់រំ​ និង​វប្បធម៌ ​នៃ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ ដែល​ហៅ​កាត់​ថា​(unesco) នឹង​រៀបចំ​ការប្រកួតប្រជែង​ពានរង្វាន់​កម្មវិធី​អក្ខរកម្ម​អន្តរជាតិ​ឆ្នាំ​២០២០​ ក្រោម​ប្រធានបទ teaching and learning literacy :the role of educators and changing pedagogies ​ដែល​ចាប់ផ្ដើម​ទទួល​ពាក្យ​ប្រឡង​ចាប់ពីពេលនេះ ​រហូតដល់​ថ្ងៃទី​២៨​ ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ​២០២០ ​និង​ប្រកាស​លទ្ធផល​ក្នុង​ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០២០​ខាងមុខ​។​

​

ការប្រកួតប្រជែង​ពានរង្វាន់​កម្មវិធី​អក្ខរកម្ម​អន្តរជាតិ​ឆ្នាំ​២០២០​ គឺ​ធ្វើឡើង​តាមរយៈ​អន​ឡាញ​ ដោយ​បញ្ជូន​ព័ត៌មាន ​ស្ដីពី​សកម្មភាព ​ឬ​កម្មវិធី​របស់​ស្ថាប័ន​រៀង​ៗ​ខ្លួន​ទៅកាន់​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល literacy prizes@unesco.org ឬ​ លេខ​ទំនាក់ទំនង​+33145680859។

បើ​តាម​ក្រសួង​អប់រំ​ អ្នកមាន​សិទ្ធ​ដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ​ចូលរួម​ប្រកួត​រួមមាន ​ស្ថាប័នរដ្ឋ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល ​និង​បុគ្គលិក​ដែល​ធ្វើ​សកម្មភាព​លើកកម្ពស់​កម្មវិធី​អក្ខរកម្ម​តាមរយៈ​គម្រោង​ ឬ​កម្មវិធី​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ និង​ភាព​ច្នៃប្រឌិត កម្មវិធី ​ឬ​គម្រោង​ដែល​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់​ មាន​កំណត់ត្រា​បញ្ជាក់​ពី​ការងារ​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ច្នៃប្រឌិត​ក្នុង​វិស័យ​អក្ខរកម្ម​យ៉ាងតិច​៣​ឆ្នាំ​ ពី​ក្រសួង​ស្ថាប័ន​អង្គការ រដ្ឋ ឯកជន​ និង​សង្គម​ស៊ីវិល​ ដោយ​កម្មវិធី​ ឬ​គម្រោង​នោះ​មិន​ធ្លាប់​បាន​ទទួល​រង្វាន់​ពី​គណៈកម្មការ​អន្តរជាតិ​របស់​យូណេស្កូ​ក្នុង​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​កន្លងមកនេះ​។​

​

ចំពោះ​របៀប​ដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ​ និង​ការទទួល​លិខិត​ឧទ្ទេសនាម​បេក្ខភាព​ចូលរួម​មាន​ពីរ​ដំណាក់កាល​៖

ដំណាក់កាល​ទី​១-​សម្រាប់​អ្នកដាក់​ពាក្យសុំ​បំពេញ​ និង​បញ្ជូន​ពាក្យ ជូនពាក្យ ​តាមរយៈ​គណៈកម្មការ​ជាតិ​យូណេស្កូ​ ឬ​អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល​អន្តរជាតិ ​ដែល​មាន​ទំនាក់ទំនង​ផ្លូវការ​ជាមួយ​អង្គការ​យូណេស្កូ​។

​ដំណាក់កាល​ទី២-​គណៈកម្មការ​ជាតិ​យូណេស្កូ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ ឬ​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ធ្វើការ​ពិនិត្យ ​និង​ធ្វើ​លិខិត​ឧទ្ទេសនាម​បេក្ខជន​ដែល​ជាប់​ជា​ជម្រើស​ទៅ​ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល​អង្គកា​រ​យូណេស្កូ​ នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស ​ប្រទេស​បារាំង​ សម្រាប់​ធ្វើ​ការពិនិត្យ​ និង​សម្រេច​ចុងក្រោយ​។​

​

ចំណែក​ពានរង្វាន់ ​ត្រូវ​បាន​បែង​ចែក​ជា​២​ប្រភេទ​រួមមាន ​ពានរង្វាន់​King sejong របស់​រដ្ឋាភិបាល​កូរ៉េ​ចំនួន​ពីរ​រង្វាន់ ពានរង្វាន់ confucius របស់​រដ្ឋាភិបាល​ចិន​ចំនួន​៣​រង្វាន់​។​ ពានរង្វាន់​នីមួយៗ​ នឹង​ទទួល​បាន​ថវិកា​ចំនួន​២​ម៉ឺន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក មេដៃ​ជយលាភី លិខិត​សរសើរ​ចេញ​ដោយ​អង្គការ​យូណេស្កូ​៕

អត្ថបទ ៖ ​សំអឿន​

សូមចុចអាន ៖ វិនិយោគិន​ជប៉ុន​ ពេញចិត្ត​ចំពោះ​​វិធាន​ការ​​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ដែល​បាន​អនុគ្រោះ​ដល់​អាជីវកម្ម​រងផលប៉ះពាល់ពី ​covid-19​